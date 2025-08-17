Учени откриха нови фосили от гръбначни животни в находището край Трън. Една от най-впечатляващите находки е ребро от динозавър.

Откритията са част от осмата палеонтологична експедиция в този район.

„Първоначално мислех, че е костенурка, тъй като краят на реброто е плосък и сравнително закръглен. В процеса на почистване се оказа, че костенурката, някак си, много си удължи фрагмента от корубата – няма такива. И вече когато го разкрихме напълно и се видя морфологията му, разбрахме какво е“, каза доц. Латинка Христова.

Отново намериха кости от динозаври край Трън

Владимир Николов добави, че вълнението е огромно, защото откриват частица от пъзел на древното минало не само на нашата страна, а и на света, като цяло.

В рамките на експедицията са открити общо 30 фосилни находки – зъби от два вида крокодили, коруби на костенурки, люспи и зъби от панцерни щуки.

„Някои от находките от коруби на костенурки тази година носят следи, белези от биологичната активност на други животни, има белези, които наподобяват следи от зъби“, каза Владимир Николов.

Откритията ни въвеждат в това, как e изглеждало находището край Трън преди около 80 милиона години.

„То е образувано в една смесена обстановка, тоест в него участват седименти, които са донесени, както от сушата, така и от най-най-най-плитките части на някакъв морски басейн“, заяви доц. Дочо Дочев.

Припомняме, че наскоро беше открито и друго находище в близост до Трън.

„Вероятно е по-старо находище от това, над което работим в момента“, каза още доц. Латинка Христова