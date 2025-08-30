Софийският градски съд пусна Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. Той има 15-дневен срок, за да ги внесе. Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд до три дни. Ако има обжалване, делото там ще се гледа на 4 септември.

„Решението е напълно нормално, правилно и законосъобразно. Най-вероятно няма да обжалваме”, каза след процеса адвокатът на Николов Димитър Марковски.

„СГС реши, че има обосновано предположение, че обвиненият е осъществявал контрабанда и е участвал в организирана престъпна група. Има опасност да извърши и друго престъпление, но интензитетът на тази опасност е намаляла. Няма риск обвиняемият да се укрие”, съобщиха от прокуратурата.

По-рано Софийска градска прокуратура поиска постоянния му арест. Днес изтече срокът от 72 часа, за който беше задържан соченият за контрабандист 64-годишен мъж. Обвиняемият беше въведен в съдебната зала със 7 служители на ГД „Охрана”.

Николов посочил в показанията си, че контрабандната дейност, в която е участвал, била подпомагана от съпредседателя на „Продължаваме Промяната” Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Екипът ни направи опит да се свърже с двамата политици. Сашо Рашков отговори, че не е запознат с такова изказване.

Помощ оказвали и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившата шефка на Агенция „Митници” Петя Банкова. Тази информация Николов имал от Стефан Димитров. Държавното обвинение обаче подчерта, че не всички участници в ОПГ трябва да се познават.

Въпреки че Паскал е бил обявен за издирване след април 2024 г., когато бяга арестувани Банкова Марин и Стефан Димитрови, има налични справки за пътувания на Николов през май 2024 година на територията на България, включително до ГКПП „Капитан Андреево” - в период, в който той е бил издирван. Съдът посочи, че усилията на МВР по издирването на Паскал, са били доста формални, а освен това няма предоставени призовки към доказателствата, които да са били пратени на посочените от защитата му адреси.

Защитата предостави на прокуратурата 7 протокола от сръбския съд, описващи задържането на Паскал в Сърбия и времето, което е прекарал в ареста и под домашен арест. Отводи не бяха поискани.

Припомняме, че Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.

Стана ясно и че той сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова.

Според държавното обвинение са използвани СРС-та, които са приобщени към доказателствения материал. Прокуратурата счита, че има доказателства за налична комуникация между членовете на ОПГ и тяхната връзка с държавни служители на високи постове. Стефан и Марин Димитрови и Паскал били в близки отношения и са се снимали нееднократно заедно. Баща и син били близки с Петя Банкова и Живко Коцев. Именно Стефан и Марин Димитрови осигурявали контакти на контрабандисти с други лица, които да подпомогнат контрабандния канал. Паскал се срещал с тях, за да уточнят детайли по контрабандната дейност, МПС-та, маршрути, шофьори и складове. Става дума за контрабанда на цигари.

Стефан Димитров и Никола Николов през 2024 година били на посещение в Сърбия. Прокуратурата разполагала с кореспонденция на Димитров със сръбски граждани, в която се обсъжда превозване на контрабандна стока.

Марковски изтъкна, че в началото Паскал бил обвинен като помагач на контрабандния канал и дейностите на останалите в ОПГ, докато сега вече прокуратурата го счита за пряк извършител. В същото време това изисквало клиентът му физически да се е занимавал с прекарването на контрабандна стока, а нито един от шофьорите, които са разпитани, не са го посочили като лице, с което са се срещали.

Аферата „Митници” започнала, две седмици след като Николов вече бил в Сърбия, за да лекува здравословен проблем. Марковски предостави резултати от ЯМР тест, който показвал малформации в мозъка на клиента му. Имал и епилептичен припадък, и краткотрайна парализа на крайниците в резултат на този тумор в мозъка.

Марковски пледира мярката да се намали на парична гаранция, тъй като Николов прекарал 4 месеца и половина в сръбския следствен арест и още 6 месеца под домашен арест. Паскал сам поиска по-лека мярка за неотклонение, за да си направи операция в Германия.

Никола Димитров Николов е разведен, неосъждан и има средно образование. Той е управител и собственик на фирма. Постоянният му адрес е в София, но е роден на 8 май 1961 г. в Димитровград.