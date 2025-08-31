Силен дъжд и буря в неделя следобед в района на град Дряново, в област Габрово. На кадри, изпратени ни от зрителите на NOVA NEWS, се виждат наводнени улици и изкоренени дървета. Не се съобщава за пострадали хора.

Редактор: Цветина Петкова