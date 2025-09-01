След две тежки катастрофи, станали на пътя Ботевград – Мездра в петък, в местността Копяновец започна поставяне на колчета между двете платна на отсечката. При първия пътен инцидент се удариха тир и лек автомобил. По чудо катастрофата се размина без жертви, но бяха ранени деца. Втората, която се случи в същия ден, отне живота на жена, пътувала в един от двата автомобила, сблъскали се около обяд.

В ранния следобед от АПИ съобщиха, че от 30 август до 1 септември по трасето ще бъдат монтирани гъвкави ограничители между двете платна. По думите на областния управител на Враца Николай Николов трасето е дълго около 1.5 км.

Шестима пострадали, сред които и деца, при две катастрофи на пътя Ботевград-Мездра

Кметът на Мездра Иван Аспарухов подчерта, че последните пътни инциденти са се случили в район, който не е бил толкова рисков, затова градоначалникът отбеляза, че освен инфраструктурата, важна е и културата зад волана.

От „Моята новина”: Опасна маневра на пътя Русе-Бяла (ВИДЕО)

Предвижда се поставяне на такива съоръжения и във врачанската част на пътя.

Повече гледайте във видеото.