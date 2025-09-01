Думите на адвоката на задържания за сексуални отношения с 13-годишно момиче учител предизвикаха буря от реакции. Пред медиите той прехвърли вината върху ученичката. Според него момичето дори не е дете.

„Тя не е дете. Знаете как се развиват 13-годишните днес. Клиентът ми е обвинен по текст от 1968 г. Проблемът е чисто морален и психологически, защото инициативата за цялата връзка е била на ученичката”, заяви адвокат Петър Чалъмов, след като клиентът му беше задържан за постоянно миналата седмица.

В ефира на „Здравей, България” адвокатът Ивета Анадолска и психологът Иван Игов изразиха мнение, че думите на защитата са опасна форма на легитимиране на насилието.

„Този човек си позволи публично да дискредитира закона. Ако адвокатурата има някаква етична комисия, тя би трябвало да се заеме веднага с него. Дори може да му се повдигне обвинение. Това е провокация към обществено насилие срещу деца. Трябва да се намеси и Агенцията за закрила на детето”, смята психологът.

„Имаш право да защитаваш клиента си, но не с всякакви средства. Тези са непозволени”, допълни адвокат Анадолска.

Тя поясни, че все още не е ясно каква присъда ще получи учителят.

„Дали ще е условна, зависи от много фактори. Адвокатът каза, че мъжът признава вината си. Не мисля обаче, че може да се върви към съкратено съдебно следствие с намаляване с 1/3 на определеното наказание, ако признае фактите по обвинителния акт”, каза още Анадолска.

► Дете ли е момиче на 13 години и какви граници слага законът относно така наречената възраст за съгласие?

„Законът е категоричен – 14 години. Няма никакво място за тълкуване и импровизация. Когато осъществиш сексуален контакт с лице под тази възраст, това е престъпление. Законодателят е предвидил, че под тази възраст лицето не може да дава валидно съгласие. Ако има принуда, тогава ще бъде по много по-тежък текст от НК – блудство, изнасилване. Тук говорим за осъществен контакт между двамата. Тя е на възраст под 14 години и не може да дава съгласие, което да има правна стойност. Всички твърдения, че е зряла жена и инициативата е била нейна, нямат никакво значение от правна гледна точка. Морално-етичният аспект няма да коментирам, защото ми е неудобно. Няма никакво съмнение, че е престъпление. Правилно беше посочено, че е предвидено наказание от 2 до 8 години затвор. Момичето е поставено под надзор, той е неин учител. Тя е била във форма на зависимост и това му дава по-тежка квалификация”, каза Анадолска.

Според психолога има разлика между физическо и психическо развитие.

„Акселерацията кара децата да се развиват по-бързо. Момичетата по-бързо придобиват женствени черти, но това не означава, че тяхната психика е развита. Имал съм случаи, в които такива момичета искат да са по-провокативни и интересни. И в този казус е така. Момичето си мисли: „Искам да покажа пред моите връстници, че учителят, когото всички харесват, обръща внимание на мен”, обясни психологът. По думите му толкова ранни сексуални контакти може до доведат до депресии и страх от общуване с другия пол.

► Ролята на училището

„Няма никакви часове по сексуално образование. Тези деца не са подготвени да разбират своите чувства. Ако си учител, влизайки в училище, ти ставаш асексуален. Не може да гледаш на момичетата по друг начин, освен като на твои ученички. Ако това нещо го няма, би трябвало да си тръгнеш. Учителите по физкултура са изложени на повече напрежение. Момичетата са със спортни екипи, събличат се. Когато бях училищен психолог, при мен идваха да се оплакват, че учителят ги пляска по дупетата, защото смята, че така по-бързо ще ги вкара в салона”, допълни Игов.

