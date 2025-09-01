Преди появата на Никола Николов – Паскал делото беше в застой. Оттук – нататък обаче може да очакваме развитие. След показанията, които е дал, следва конкретните посочени от него хора да бъдат потърсени от прокуратурата. А колкото до появата на Паскал – не е изключено тя да е под формата на споразумение. Доколкото се разбра, той е прекъснал лечението си в Сърбия, за да се върне в България. Това не е случайно, със сигурност има причина. Това каза журналистът от „Телеграф” Захари Белчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Журналистът от „Клуб Z” Стефан Миланов посочи, че няма нищо скандално това, че някой е освободен под парична гаранция – това е нормален способ, но обществото е „настръхнало” от липсата на справедливост и затова реагира негативно. Той каза, че делото е било в застой процесуално, но имаше информация, че Петя Банкова е дала сведения.

„От това дело излизат подбрани неща, което говори, че има защо да се притесняваме. Защо така се спуска информация кой какво е казал по време на разпита, при положение, че прокуратурата посочва в такива случаи, че става дума за следствена тайна?”, посочи той.

„Целта на това дело не е правосъдие, а политика – да излизат имена, които да се повтарят. Контрабанда в България със сигурност има. Финансиране на политическите партии от контрабанда със сигурност има заради географското ни положение”, каза още Малинов.

