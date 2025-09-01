Снимка: Стопкадър
Манол Генов коментира темите за замърсяването в Черно море, както и нашумелите слухове за черния леопард
Проблемът с водоснабдяването в България не е от вчера и решението му не е за утре. Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS, където коментира водния режим, засегнал десетки общини това лято.
Министър Генов посочи, че от години инфраструктурата във водоснабдяването е в лошо състояние, а в миналото са били пропуснати възможности за инвестиции по европейските програми.
МРРБ: Реални резултати от спешните мерки за безводието в Плевен се очакват през септември
„В първия програмен период общините бяха бенефициенти и не се възползваха достатъчно. Във втория – ВиК операторите, но и там пропуснахме време и пари“, допълни той.
Генов подчерта, че основната цел на инвестициите по програма „Околна среда” е хората да имат достъп до питейна вода. По думите му подобряването на пречистването на отпадъчни води също е приоритет, наред със защитата на водните ресурси.
► Подземните води и регистрацията на кладенци
Министърът припомни, че до 28 ноември 2025 г. е срокът за регистрация на кладенци, като целта е държавата да знае колко вода се черпи от подземните водни тела.
„Само ВиК операторите имат право да правят сондажи за питейна вода, защото структурата на подземните води изисква контрол и предотвратяване на замърсяване“, уточни той.
Защо плажът на „Слънчев бряг” позеленя от водорасли
► Замърсяване в Черно море – засега няма доказателства
По повод опасенията за замърсяване на Черно море заради войната в Украйна, министър Генов съобщи, че от 2022 г. се извършва засилен мониторинг.
„Имаме три постоянни пункта – Дуранкулак, Каварна и Шабла. Досега няма отклонения в пробите, които да показват замърсяване, застрашаващо живота и здравето на хората“, каза той.
Кризисен щаб заседава в Тутракан заради черния леопард
► Леопардът мистерия – капан с аромат на парфюм
Министърът коментира и нашумялата тема за предполагаемо свободно движещ се леопард в района на Силистра.
„Няма категорични доказателства, че животното е в България, но сме подготвени. По съвети от южноафрикански експерти сме изработили живоловен капан със специална примамка – парфюм с характерен аромат. Целта е, ако се появи, да бъде заловен жив и настанен в зоопарк“, уточни той.
Министър Генов беше категоричен, че не е давано разрешение за отстрел на животното.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
