Масовата консумация на имитиращи млечни продукти в България продължава с пълна сила, въпреки забраните в Европейския съюз и рисковете за здравето. За това предупреди д-р Сергей Иванов от „Активни потребители“ в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По официална статистика у нас се консумират около 6000 тона фалшиви млечни изделия за половин година. Според експерти обаче реалните количества са в пъти по-големи, като най-често такива продукти се срещат в закуски, евтини заведения, ресторанти, дори и в детски градини и училища.

„Хората не знаят, че ги ядат. Когато си купите баничка, в 90% от случаите тя е с имитиращ продукт“, посочи д-р Иванов.

Почти 6000 тона фалшиво сирене са изядени в България за половин година

► Европейската забрана не важи у нас?

Той посочи, че още по-тревожното е, че технологията за производство на имитиращи млечни продукти е забранена в ЕС от над 2 години, но в България тя продължава да се използва. При това – почти безнаказано.

„В Европа няма термин 'имитиращ продукт'. Там се нарича измама и се наказва като престъпление “, категоричен беше д-р Иванов.

Макар по закон подобни продукти да трябва да се продават отделно, с ясно обозначение и на специални щандове, това масово не се спазва. Проверки почти не се правят, а органите, според него, „се правят на разсеяни“.

► Каква е вредата?

Основната заплаха от имитиращите продукти идва от използваните хидрогенирани мазнини с трансмазни киселини, забранени в ЕС.

„Има доказана връзка между тяхната консумация и сърдечно-съдовите заболявания. България е шампион точно в тази категория“, припомни експертът.

► Какво е въздействието върху пазара?

Фалшивите продукти не само вредят на здравето, но подкопават доверието към българските производители на истинско сирене и кашкавал. Според д-р Иванов всяка бучка фалшиво сирене заменя реално качествен продукт, което вреди и на фермерите, и на икономиката.

Д-р Сергей Иванов: Имитиращите млечни продукти у нас са в пъти повече от обявените 6000 тона

► Какво можем да направим ние?

На въпроса как потребителите да се предпазят, Иванов е откровен:

„Няма как да разберете дали яденето ви съдържа фалшив продукт – вкусът и консистенцията често са същите. Единственото, което остава, е четенето на етикети – макар и това да не е гаранция.“

Според него забраната на подобни продукти трябва да бъде приоритет и да се изпълнява с политическа воля. Но докато това не се случи, потребителите ще продължат да бъдат мамени.

Целия разговор гледайте във видеото.

