Социалните партньори обсъждат днес каква да бъде линията на бедност за следващата година. Правителственият проект предвижда тя да стане 764 лв. или със 126 лв. повече спрямо сегашното равнище.

Правителството предлага увеличение на линията на бедност - до 764 лева

Определянето на официалната линия на бедност се изчислява по специална методика. Спрямо размера ѝ зависят множество социални плащания - към хората с трайни увреждания, социалните помощи, както и помощните средства по Закона за закрила на детето.

От синдикатите настояват за промяна в методиката за определянето ѝ. Според тях тя трябва да бъде обвързана с реалната издръжка на живот.

Редактор: Цветисиана Костова