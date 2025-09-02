Снимка: iStock
-
Димо Гяуров: Русия е искала да избегне удари, а не да предизвика авария на самолета на Фон дер Лайен
-
Шофьор твърди, че получил инфаркт след арест заради фалшиво положителен тест за дрога
-
Броят на загиналите при мощния трус в Афганистан продължава да расте
-
Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна
-
Бащата на починалия в Ботевград: Ако намерят дилъра, ще го убия
-
Частично бедствено положение в 12 населени места в Плевенско заради безводието
От Министерския съвет предлагат тя да стане 764 лв.
Социалните партньори обсъждат днес каква да бъде линията на бедност за следващата година. Правителственият проект предвижда тя да стане 764 лв. или със 126 лв. повече спрямо сегашното равнище.
Правителството предлага увеличение на линията на бедност - до 764 лева
Определянето на официалната линия на бедност се изчислява по специална методика. Спрямо размера ѝ зависят множество социални плащания - към хората с трайни увреждания, социалните помощи, както и помощните средства по Закона за закрила на детето.
От синдикатите настояват за промяна в методиката за определянето ѝ. Според тях тя трябва да бъде обвързана с реалната издръжка на живот.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни