Резултатите от матурите по български език и литература и по профилиращ предмет от сесия август–септември са публикувани в информационната система https://infopriem.mon.bg/ . Проверка може да се направи с входящ номер и идентификационен код.

Оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация предстои да бъдат публикувани в рамките на предварително обявения срок – до 5 септември. За въвеждането на всички резултати от тези изпити в системата е необходимо повече време, тъй като освен теория те включват и практика, свързана с индивидуално задание. След това се изчислява окончателната оценка.

Излязоха резултатите от матурите

В 177 училища се проведе матура по профилиращ предмет, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Най-предпочитани предмети за изпитната сесия бяха английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

