Управителят на БНБ взе участие в информационно събитие за въвеждането на еврото у нас. То се проведе в Бургас. Димитър Радев подчерта, че единната валута е котва за европейското ни бъдеще и гарантира по-висок жизнен стандарт.

„Днес поставяме началото на заключителния етап от подготовката за въвеждането на еврото – процес, в който Българската народна банка е ангажирана с цялата си експертиза и отговорност. Вече преминахме етапа на политическите декларации и символиката. Сега централна роля заемат практическите действия – онези конкретни стъпки, които ще определят доколко успешно ще бъде реализиран този преход за икономиката, за бизнеса и най-вече за хората”, заяви Радев.

Ролята на бизнеса

Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото, твърди управителят на БНБ. По думите му от януари 2026 г. отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се рисковете при търговията и се повишава конкурентоспособността.

Започна националната информационна кампания за въвеждането на еврото (ВИДЕО)

„Това е особено важно за малките и средните предприятия, които ще получат равен достъп до единния пазар при по-ниска цена на капитала. Еврото ще осигури по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и по-силен интерес на инвеститорите към България. А това означава нови инвестиции, по-голяма гъвкавост на трудовия пазар и ускорен растеж. Предизвикателството за бизнеса сега е да завърши техническата подготовка, да обучи персонала си и да комуникира ясно с клиентите. Само така процесът ще бъде прозрачен и без излишно напрежение”, смята Димитър Радев.

Влиянието върху хората

Истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите, твърди шефът на Българската народна банка. „За тях новата валута означава повече стабилност и сигурност. Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена в условията на глобални кризи. Разбираемо е, че хората имат и въпроси. Затова правителството вече прилага ключови мерки - двойно обозначаване на цените, засилен надзор и информационни кампании. БНБ активно подкрепя този процес, за да бъде преходът честен и справедлив. Ние публикуваме отговорите на всички въпроси, които получаваме по темата „евро“ – както на нашата интернет страница, така и в печатна форма. Последното печатно издание е на разположение и на всички участници в днешното събитие”, увери той.

Общините като посредници

Общините ще спечелят от по-лесния достъп до европейски програми и от по-голямата предвидимост в бюджетното планиране, каза още в изявлението си в Бургас Радев. „Това ще им даде повече гъвкавост при реализирането на местни инвестиции и по-добри условия за управление на публичните ресурси”, обясни той. Общините са тези, които трябва да разясняват на място, да насърчават доверието и да гарантират прозрачност в процеса, твърди управителят на БНБ.

Предизвикателствата

Според него не бива да подценяваме трудностите по пътя. „Първото предизвикателство е възприятието за цените. Дори когато статистиката показва относителна стабилност, усещането за поскъпване може да ерозира доверието. Решението е в строг контрол, честен диалог и навременна информация”, казва Радев. По думите му второто предизвикателство е политическата стабилност. „Членството в еврозоната е национален проект, който изисква последователност и съгласие по ключови въпроси. В този смисъл преходът е тест за зрелостта на политическите сили – доколко могат да поставят дългосрочния интерес на страната над краткосрочните партийни цели”, категоричен е гуверньорът на БНБ.

Ролята на Българската народна банка

Българската народна банка е готова, увери Радев. „Банковата система е стабилна, техническата инфраструктура – подготвена, логистиката – в ход”, добави той.

Кои са най-важните защитни елементи на евро банкнотите

„От началото на месеца БНБ участва като наблюдател в органите на Евросистемата – от Управителния съвет на ЕЦБ до съответните комитети и работни формати, което гарантира пълна синхронизация още преди 1 януари 2026 г. с процедурите и стандартите на еврозоната. Доставките на банкноти и отсичането на българските еврови монети са в ход, системите за плащания са адаптирани, а банковият сектор работи в тясна координация с нас. Успехът обаче няма да дойде само от БНБ и банковия сектор. Той зависи от всички – институциите, бизнеса, синдикатите и местните власти”, посочи Димитър Радев.

Основни задачи до 1 януари 2026 г.:

► Бизнесът да завърши подготовката на системите, да обучи персонала и да информира коректно клиентите

► Институциите да гарантират последователност в политиките, ефективна защита на потребителите и прозрачна комуникация

► Общините да поддържат диалог с хората и да изграждат доверие

► БНБ да финализира логистиката и да гарантира стабилността на финансовата система.

В заключение Радев подчерта, че вврото няма да замени нуждата от добра политика. „Бюджетната дисциплина, структурните реформи и модернизацията на администрацията ще останат основата на устойчивото развитие, но ако запазим тези усилия, еврото ще консолидира нашите предимства – стабилност, доверие и по-добри условия за растеж. Уважаеми дами и господа, еврото е повече от валута. То е инструмент за стабилност, платформа за растеж и по-висок жизнен стандарт. То е котва за нашето европейско бъдеще. При достатъчна зрялост на политическите фактори и на обществото, това е проект, който трябва да ни обедини, а не да ни разделя”, обощи управителят на БНБ.

Редактор: Калина Петкова