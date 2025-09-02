Жители на Локорско и на „Кремиковци” излизат на протест и блокират „Ботевградско шосе”. Причина за недоволството им са намеренията да се изгради кариера в близост до двете населени места.

Хората казват „не” на инвестиционното намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали. Те се опасяват, че 250 дка гора ще бъдат изсечени, възможно е да се стигне до срутища, опасни за жителите, въздухът ще се замърси и ще бъдат нанесени вреди върху природата.

Жителите на „Кремиковци“ с подписка срещу нова кариера до домовете им

Хората са готови и на още протести, като следващият се планира да се проведе под прозорците на Министерството на околната среда и водите.