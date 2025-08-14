Недоволство в столичния квартал „Кремиковци" заради намерение за добив на строителни материали. Районната администрация и жители от няколко квартала се обединяват в подписка срещу проекта, който предвижда 25-годишна концесия само на километър от домовете им. Преди дни е подадено ново уведомление за старта на добива, а напрежението сред хората расте.

Кметът на Кремиковци: По никакъв начин не ми е оказван натиск от Столичната община

„Има нова кариера, която иска да се развива в нашия район. От едната страна проект вече е разрушил планината на „Кремиковци” и „Сеславци”. Планината от другата страна също е разрушена. „Кремиковци” ще остане без планини. Събрани са над 3100 подписа, които ще депозираме днес, като имаме намерение допълнително да внасяме документи и доказателства, че инвестиционното предложение не следва да се реализира, защото към него няма приложенията”, обясни кметът на столичния квартал Лилия Донкова.

Жителите на „Кремиковци” се опасяват от нови взривове. Те разказват, че районът им е силно обременен от бившия завод, нанесени са много щети върху жилищните площи и населението, от които все още не могат да се отърсят. По техни думи, с новия проект продължават да бъдат „сметището на София”.

