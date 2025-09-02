Снимка: iStock
На място са полиция и пожарни екипи
СДВР с акция по спасяването на две деца в София. По първоначална информация те са се качили на строителен кран близо до бул. „Цариградско шосе”.
Все още не е ясно какви са причините децата да се намират там. На място са полиция и пожарни екипи, които се опитват да ги свалят безопасно.
Очаквайте подробности!
