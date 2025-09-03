Възрастните жени са една от най-уязвимите и често невидими групи, страдащи от домашно насилие. Според официалната статистика 7% от жените, жертви на насилие, са на възраст над 65 години. За техните проблеми, социалната им изолация и липсата на изход разказва Лиляна Янакиева, социален работник и координатор на програма за работа с извършители на домашно насилие към Асоциация „Ния“ в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Кои са насилниците и защо?

В голяма част от случаите извършителите на насилие над възрастни жени са техните пораснали синове. Тези жени често са останали вдовици и грижата за тях се поема от децата им. Проблемът възниква, когато синовете имат множество зависимости, безработни са и разчитат изцяло на малките пенсии на своите майки. Вместо синовете да полагат грижи за родителите си, възрастните жени са принудени да ги издържат, което често води до тежко насилие. Жените търпят насилие през целия си живот, което продължава и в напреднала възраст.

Социална изолация и страх

Възрастните жени, жертви на насилие, търсят подкрепа едва когато ситуацията ескалира – след жесток физически тормоз или когато насилникът им отнеме парите до степен, в която не могат да си платят тока, водата или лекарствата. За тях е изключително трудно да заведат дело по Закона за защита от домашно насилие.

Проблемът остава скрит и поради страха в обществото. Съседи и близки често премълчават, опасявайки се от отмъщение от страна на насилника. „Съседът няма да подаде сигнал, защото казва: „Ами той ще се напие и ще дойде при мен, аз ще трябва да понеса отговорност след това“, обяснява Янакиева.

Механизми за подкрепа и работа с извършителите

Въпреки трудностите, има механизми за помощ. В малките населени места жените често се обръщат към кварталния полицай или кмета, които познават. Оттам те биват насочвани към организации като Асоциация „Ния“. Оказва се комплексна грижа, която включва достъпни здравни грижи, патронажна и асистентска помощ, както и хуманитарни пакети.

Когато жена заведе дело, една от мерките срещу насилника е задължението да посещава програма за извършители на домашно насилие. Тази програма е с продължителност шест месеца и с извършителите работят социални работници и психолози.

Асоциация „Ния“ поддържа телефонна линия, на която пострадалите или свидетели могат да подават сигнали, включително и анонимни. „Когато една пострадала от домашно насилие знае, че не е сама и има към кого да се обърне, тя се чувства подкрепена“, заключава Лиляна Янакиева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка