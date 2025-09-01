Преди седмица 21- годишна родилка почина в русенска болница два дни след раждане на второто си дете. Резултатите от аутопсията още не са готови, но случаят и реакцията на обществото за пореден път отвориха важни за системата и всички нас въпроси.

21-годишна родилка почина в болница в Русе

„Такова нещо като лекарска грешка няма. Трябва да търсим гражданска или наказателна отговорност. Хората в подобни ситуации трябва да проявят търпение, защото самата аутопсия отнема няколко часа, но описването на резултатите от нея може да продължи с дни”, каза адвокатът по медицинско право д-р Мария Петрова в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По нейни думи това, че някой е починал в болница, автоматично не означава, че някой от медицинския екип е допринесъл с бездействие за смъртта. Тя обясни, че в рамките на ЕС има определен процент майчина смъртност.

„Пред определени състояния медицината е безсилна. Тя е твърде сложна наука, но нормативната база в България куца. Липсват медицински стандарти по различни специалности. В тези специалности всеки сам си преценява кое е правилно, грешно и преценката за лечение е субективна. За този проблем трябва да се погрижи министърът на здравеопазването”, заяви експертът.

Д-р Петрова допълни, че здравеопазването в България е „тотален хаос”, който се причинява и от липсата на кадри, както и от преумората на наличните такива.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева