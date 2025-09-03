Инциденти като този с дерайлирането на трамваи са изключителна рядкост. Това заяви юристът Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при пътнотранспортни произшествия в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS. Той коментира възможността ватманът да е оставил трамвая без надзор, като по думите му, условията за работа, както и неясните правила за експлоатация на превозните средства могат да предизвикат подобни инциденти.

„При напускане на превозното средство, то трябва да бъде заключено. Правилата обаче трябва да се изяснят и от самите фирми, които експлоатират трамваите – за водачите трябва да има предвидено време за почивка, за вземане на храна и напитки”, посочи Тодоров. Според него с навлизането в есенния сезон и засиленото движение на хора, както пешеходци, така и водачи, създава риск от повишаване на транспортните произшествия.

Тодоров обаче беше категоричен – контрол на движението по пътищата, както и затягане на мерките за безопасност спрямо младите водачи биха могли да дадат резултат.

„Налице са вече и експертизите, които показват с каква скорост се е движила колата, която се удари в автобус на градския транспорт. Решение за такъв проблем вече са взели доста страни в Европа на младите водачи е забранено да управляват подобни мощни автомобили ”, обясни юристът. Той подчерта опасностите от лесния достъп до опиати от рода на райския газ и допълни, че заснемането на хора в момент на употребата им, се приема за хулиганска проява по смисъла на Наказателния кодекс.

„Проблем е, че дрегерите не засичат подобни вещества. Има категорична забрана на употребата на райския газ, но е нужен и контрол за спазването на тази забрана”, обясни още той.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цветисиана Костова