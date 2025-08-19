Петима без книжки и един с фалшива са задържани при полицейската операция на територията на София, която започна в петък. Това съобщи на брифинг комисар Стефан Тотев, заместник-директор на Пето РУ. Установени са водачи, които шофират след употреба на алкохол и наркотици.

При фалшивите книжки има такива, на които им е придаден достоверен вид и на пръв поглед не може да бъдат разпознати, обясни комисар Тотев. Други са с по-ниско качество.

„Категорично може да се каже дали е фалшива, след като бъде изследвана, съпоставена с образците от съответната държава – дали българската държава или чужда”, обясни комисар Тотев.

Масирани проверки за фалшиви книжки в София

Такива проверки се правят в спешен порядък - няколко дни до седмици. Работи се и по разбиването на канали, които ги изготвят.

Наказанието за притежание на фалшива шофьорска книжка може да бъде и лишаване от свобода, допълни Тотев.

„Последните месеци все по-рядко се намират флакони с райски газ в притежание на граждани. Това се дължи на забраните, които бяха въведени в България за продажба и дистрибуция", посочи той.

„Със сигурност наблюдаваме един възпиращ и превантивен ефект спрямо високата скорост. Все повече водачите биват дисциплинирани, а нарушенията в тази посока намаляват", обясни комисар Тотев. И подчерта, че полицейската операция е на територията на цялата столица.

