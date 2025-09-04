Снимка, илюстративна: iStock
Дължината му е 12 метра
Палеонтолози откриха нов вид растителнояден динозавър с дължина 12 метра. Huashanosaurus qini е намерен в района на Гуанси в Китай и принадлежи към нов вид ранни динозаври от юрския период, съобщава списанието Acta Geologica Sinica, съобщава ABC.
Частичният скелет е открит в басейна Шивандашан на формацията Уангмен - геоложка скална единица в Южен Китай, която съдържа фосили от юрския период - близо до река Минцзян, съобщиха изследователите. Находките съдържат фосили на прешлени, ребра, раменна кост, лакътна кост, фибула и кости на стъпалото.
Според изданието измерванията на откритите кости показват, че H. qini вероятно е бил дълъг около 12 метра или 39 фута и е ходил на четири крака.
A team of Chinese researchers has identified a new species of eusauropod dinosaur, naming it Huashanosaurus qini, a derived clade within sauropod dinosaurs, in S China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, marking the earliest known long-necked herbivore in the region and providing… pic.twitter.com/qCC0IKi9Cn— People's Daily, China (@PDChina) August 25, 2025
Изследователите казват, че динозавърът вероятно е обитавал залесени речни и езерни среди, които са били широко разпространени в региона по това време.Редактор: Цветина Петрова
