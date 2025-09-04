Продължават усилията на огнеборци, горски служители и доброволци за овладяване на пожара в Национален парк "Рила". В сряда в гасителните действия се включиха военнослужещи и хеликоптер "Кугър".

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район в землището на село Горно Осеново. На терен действат и 20 военнослужещи от Сухопътните войски с 4 броя техника.

Два екипа продължават гасенето на пожара в Национален парк „Рила”

Все още има активно горене във високата част на планината, но огнищата се атакуват от две страни. Пожарникари и служители на Националния парк минават през ски зона "Картала" и така стигат до североизточната част на пожара, осигурявайки вода в близост до него. Близо 40 огнеборци са на терен.

Пожарът в Национален парк "Рила" избухна миналия четвъртък над симитлийското село Горно Осеново и нанесе огромни щети на защитената територия.

Редактор: Цветина Петкова