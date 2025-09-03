Над 60 души - служители на Национален парк „Рила“, пожарникари, военни, горски служители и доброволци, продължават и днес борбата с огъня в местността „Белите камъни“ и във високопланинския район над нея.

Днес гасенето е съсредоточено предимно в участъци в трудно достъпни скалисти райони, над горската част. Там са разпределени около 40 души, като се очаква да се включи и хеликоптер.

В субалпийския пояс, в посока върх Исмаилица, е разположена друга група, която от вчера с вода обработва, причиненото от силния вятър голямо огнище.

В момента и на двете места гори предимно суха трева, хвойна, храсти и отделни дървета като основната задача на групите е да не се допуска разпространението на огъня.

Редактор: Габриела Винарова