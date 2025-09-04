Във връзка с изнесената в медиите информация, относно сигнал за деца, проникнали в строяща се сграда в София и впоследствие покачили се на строителен кран, служители на ДНСК и РДНСК-София е извършена спешна проверка на място.

Установено е, че фасадите на сградата са завършени и остъклени. Основата на 205-метровия кулокран, обслужващ строежа, е заградена с предпазна оградата от ламарина, достатъчна за ограничаване на достъпа до него. При неправомерното проникване в обекта е била нарушена част от оградата, през която е осъществен достъпът.

Още по време на проверката засегнатия участък е възстановен, като е заварена нова ламарина. Освен това са предприети всички необходими мерки за допълнително ограничаване на достъпа до високите етажи на сградата.

По време на проверките ще бъде обърнато внимание на всички участници в строителството за техните отговорности по спазване на нормативните разпоредби, касаещи изпълнението на строежите в съответствие с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

ДНСК напомня, че безопасността около строителните обекти е от първостепенно значение и апелира гражданите да не нарушават предпазните съоръжения и да не навлизат в строителните зони.

Опазването на здравето и живота на всички е отговорност освен на участниците в строителството и на самите нас, казват още от ДНСК.

