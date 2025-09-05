Битов инцидент. Това може да се случи и на всеки. Проблемът не е, че е бит и тежко контузен директор. Проблемът е, че граждани, които правят забележки, за да предпазят семействата си, биват нападани. Какъв сигнал е това към всички други? Така лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов коментира тежкия побой над полицейския началник на ОД на МВР - Русе, като изрази притеснение от агресията в обществото:

Той призова за повече родителска отговорност, визирайки децата, качили се на 200-метров кран в София: „Къде му е детето в 21,22,23 ч.? В случая става въпрос за 00.00 часа. Ролята е на родителя. Няма как държавата на всеки кран да сложи полицай да не се качват на него“.

Борисов посочи, че младите хора черпят лош пример от съдържанието онлайн: „Отворете TikTok –смачкахме, пребихме, унищожихме’. Това им влиза в съзнанието. Това става нормално“, поясни той.

Борисов коментира и думите на президента Румен Радев за „разпад на държавността“.

„След тия негови четири години в управление – какво да е? Да му отговоря в същия дух. Той десет години еднолично половината време управлява държавата – без парламент, с назначени от него премиери“.

Борисов критикува президента, че „за всяко нещо“ обявявал, че държавата се сринала, вместо да даде личен пример. „Щом президентът за всяко нещо ходи да обяснява как се е сринало, какво остава за хората? Вместо да политиканства, да се замисли за примера, който дава“.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че трябва да има единен кандидат на демократичната общност за предстоящия догодина президентски вот:

„Единен център, дясно, обществено приемлив кандидат, подкрепен от дясноцентристките партии – човек, който да привлече 400-500 хиляди гласа периферия. С нашата мощ можем да го изберем за президент. Всичко друго е обречено на неуспех“.

Европейският път на България

Борисов отново подчерта ангажимента на ГЕРБ към евроинтеграцията:

„По-голяма, европейска, демократична партия от ГЕРБ няма. Всеки уикенд идва висш ръководител на ЕС, благодарят ни за Шенген, за еврозоната. А колегите от ПП и ДБ правят последни опити да спрат еврозоната, съюзяват се с ‘Възраждане’“.

Случаят "Коцев"

Лидерът на ГЕРБ отправи призив за освобождаването от ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. По думите му, той щял да бъде "много щастлив", ако градоначалникът напусне килията.

"Действията на КОНПИ, това което се случи - не само съм категорично против, не само го осъждам! Ако имам ето толкова малко власт - незабавно бих освободил Коцев от ареста!", каза Борисов.



Председателят на ПП Асен Василев изрази радостта си от думите на Бойко Борисов. "Най-накрая е видял, че това е политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев и че няма никаква причина той да бъде държан в ареста. Разследването може да си върви, той да си стои като кмет на Варна и да си управлява общината както са го избрали варненци и ако наистина Борисов е честен в тези си мисли, както се казва - да беше дошъл снощи на протеста във Варна, да ги сподели там", каза Василев.

Редактор: Цветина Петкова