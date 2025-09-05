Темата за обща дясна кандидатура за предстоящите президентски избори беше отново поставена на дневен ред от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му това е единственият възможен вариант, който да спечели вота. Идеята за общ десен кандидат за президент обаче бе посрещната с критики.

"По-голяма партия демократична от ГЕРБ няма. Единен, център-дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии, човек, който да може 400 000 - 500 000 гласа периферия да привлече с името си, и ние с нашата мощ да го изберем за президент. Всичко останало е обречено на неуспех", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Отсега да тръгнем да говорим за постове, ние много ясно сме заявили, че ние искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ", отговори задочно Асен Василев от ПП-ДБ

