По думите на лидера на ГЕРБ това е единственият възможен вариант, който да спечели вота
Темата за обща дясна кандидатура за предстоящите президентски избори беше отново поставена на дневен ред от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му това е единственият възможен вариант, който да спечели вота. Идеята за общ десен кандидат за президент обаче бе посрещната с критики.
"По-голяма партия демократична от ГЕРБ няма. Единен, център-дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии, човек, който да може 400 000 - 500 000 гласа периферия да привлече с името си, и ние с нашата мощ да го изберем за президент. Всичко останало е обречено на неуспех", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Борисов за побоя над полицейски шеф в Русе: Граждани, които правят забележки, за да предпазят семействата си, биват нападани
"Отсега да тръгнем да говорим за постове, ние много ясно сме заявили, че ние искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ", отговори задочно Асен Василев от ПП-ДБРедактор: Емил Йорданов
