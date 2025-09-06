Малцина са днес живите наследници на революционерите, участвали в Съединението. Архитект Георги Шилев е потомък на Петър Шилев – един от основните организатори на въстанието за обединена България. В празничния ден той сподели в ефира на предаването "Събуди се" пред NOVA малко известни семейни истории за знамето, ушито от племенницата на прадядо му, за скрития в диван револвер и за думите, изречени преди тръгването към Пловдив: „От утре въжетата може да поскъпнат“.

В катедралния храм „Света Богородица“ в Пловдив, където с тържествен молебен започнаха честванията за 140-годишнината от Съединението, се срещаме с един от малкото живи наследници на героите от 1885 г. – архитект Георги Шилев. Неговият прадядо, Петър Шилев, е бил председател на революционния комитет в Голямо Конаре (днес град Съединение) и ключова фигура в подготовката на въстанието.

Евгени Тодоров: Пловдив празнува своята саможертва – от столица стана провинция

„Петър Шилев е бил учител и е имал много голям авторитет. Той е концентрирал народната симпатия около идеята за обединението“, разказва арх. Шилев. Той споделя истории, предавани в семейството му, които разкриват народния дух зад великото дело. Няколко пъти румелийското правителство праща жандармерия да арестува буйните революционери. „В момента, в който идват жандармерийските отряди, бие камбаната на селото. От нивите, от дворовете наскачат хора с вили, със сопи и до всеки жандармерист застават по 10 човека. Те не смеят нищо да предприемат и се връщат обратно“, разказва наследникът.

Именно в дома на Петър Шилев неговата племенница, ученичката Недялка Шилева, ушива знамето на Съединението – символът, с който четата тръгва към Пловдив. Прадядо му е осъзнавал напълно риска, който поема. Преди да тръгне, той казва на жена си: „Виж какво, аз тръгвам, обаче от утре въжетата могат да поскъпнат“, намеквайки, че може да бъде обесен.

Георги Шилев пази и друга удивителна история – за револвера на своя прадядо. Оръжието е открито случайно, десетилетия по-късно, скрито в стар диван. „Докато играели с брат ми, канапето се счупило и оттам изпаднал един намаслен пакет, в който е бил скрит револверът. Аз предполагам, че при настъпването на 9 септември той просто го е скрил там“, споделя архитектът.

Днес, 140 години по-късно, наследникът на революционера е главен архитект на град Съединение – мястото, откъдето е запалена искрата на обединението.