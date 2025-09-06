На Деня на Съединението, когато България празнува един от най-смелите актове в своята история, въпросите за уроците от миналото и състоянието на нацията днес са по-актуални от всякога. В сърцето на Пловдив, градът-герой на Съединението, журналистът и изкусен познавач на пловдивския дух Евгени Тодоров направи равносметка на изминалите 140 години. Той припомни как историческата памет може да бъде пренебрегвана и възраждана, но и отправи предупреждение за разочарованието от прехода и опасностите от носталгията.

Едно забравено събитие

Той припомни един малко известен факт – до 1975 г. Съединението на практика отсъства от официалния календар на социалистическа България. „Нямаше такова събитие“, отбеляза той. Тогава, неочаквано, празникът е включен в календара на ЦК на БКП и се превръща в официално събитие. Именно в тези години Тодоров има щастието да направи първия телевизионен филм, посветен на Съединението, възстановявайки една пренебрегвана част от националната памет.

Честваме 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

От еуфорията на 1989-а до голямото разочарование

Запитан как си е представял демократична България след промените през 1989 г., журналистът е откровен: „Истината е, че на 11-12 ноември всички се радвахме. Разбира се, след това дойде и голямото разочарование“. Според него, макар да е предвидил много от събитията, които последват, той не е очаквал силата на носталгията. „Аз я чаках и написах книга за носталгията, може би първата, но разочарованието е по-голямо, отколкото съм си го представял“, допълни той.

Мостът между минало и настояще: Пропуканият урок на историята

Тодоров направи директна връзка между събитията от 1885 г. и днешния ден, като обърна внимание на често забравяни исторически факти. Той припомни, че докато днес се говори за противопоставянето на Руската империя на Съединението, се пропуска ролята на „петата колона“ вътре в страната. „В Пловдив политиците по някакъв начин са контролирани, стимулирани от руското консулство. Прочути вестници, останали в историята, са имали отношение към руското консулство“, каза той, повдигайки въпроса за външните влияния и вътрешните разделения, които съпътстват българската история.

Саможертвата на Пловдив

На финала на разговора Евгени Тодоров отправи своето празнично послание към пловдивчани, като им припомни великия акт на техния град. „Пловдив празнува днес своята саможертва – че от столица става провинция“.