Още едно невръстно дете е било свидетел на побоя в центъра на Русе, при който пострада директорът на ОД на МВР - Русе Николай Кожухаров. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи. Това ясно в съдебната зала, където прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени.

Първи пред съда по искане на Окръжната прокуратура в Русе се изправи Жулиен Кязимов, който е роден през 2006 г. и е студент в Русенския университет "Ангел Кънчев".

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

Според защитата на Кязимов видеозаписите от камерите, заснели побоя, били неясни и от тях не ставало ясно кой е нанесъл удари върху Кожухаров.

Адвокатката на 19-годишния младеж - Сияна Великова, заяви, че Кожухаров се е легитимирал едва след приключване на свадата. Инцидентът бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката застанал пред колата на 4-мата, така че тя да не може да тръгне.