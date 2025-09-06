Прокуратурата иска задържане под стража и за четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе. Деянието е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда.

С две обвинения са единият от 18-годишните младежи и 15-годишният ученик. Другите двама – на 18 и 19 години – са обвинени само за хулиганство. Побоят, в резултат на който ст. комисар Николай Кожухаров е получил тежка телесна повреда, е станал с нанасяне на удари с ръце и крака.

В съда днес се яви първият от обвиняемите Жулиен Кязимов. Той- отговоря за хулиганство и за нанасяне тежка телесна повреда на директора на полицията в Русе. Прокуратурата иска постоянното му задържане от съда

Престъплението по чл. 325, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК е осъществено от четирите лица при условията на съизвършителство и се изразява в непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - предизвикателно, дръзко и арогантно на публично място са псували и обиждали лицата, които са се опитали да спрат действията им - директорът на ОД на МВР – гр. Русе и негов съсед – Г.Д. – на 36 години, като безпричинно са им нанесли множество удари по крайниците и тялото. Това престъпление по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост съобразно критериите на обществото и закона.

По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация.