Не зная кои са дерибеите, но когато в политическата лексика се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент. Това заяви премиерът Росен Желязков на брифинг в Подгорица, столицата на Черна гора. Той коментира думите от поздравителния адрес на президента Румен Радев по повод честванията на Съединението.

Тогава Радев отправи риторичен въпрос към хилядите събрали се на площада:

„Ще оставим ли България на дерибеите?“ И отговори: „Не! Няма да я оставим и няма да позволим да се търгува със съдбата ни!“

Росен Желязков пожела на Черна гора да стане 28-ият член на Европейския съюз

„Изразът дерибеи, като част от политическата лексика, беше въведено когато "Ново начало" се обръщаше към "Алианс за права и свободи". Чисто етимологично изразът означава непокорен на султана османски управник", каза Желязков и заяви, че не знае кои са тези управници.

"Когато в политическата лексика се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент”, заяви още той.

„Трудно ми е да дам оценка, на такъв празник, за това кой как композира своите приветствени слова”, посочи премиерът. Той беше категоричен - денят на Съединението е ден, в който да се води диалог с и между хората.

„Съединението е ден, когато се говори на цялата нация, на всички, дори тези, които не се харесват един друг. Аз мисля, че президентът, при поднасянето на венците, и когато така да се каже ни освиркаха, президентът реагира правилно и своеобразно ми каза „Така не се прави”. Смятам, че тази лична оценка е по-вярна, отколкото адресирането на проблематика към публиката, която няма място на такъв ден”, каза още Росен Желязков.

