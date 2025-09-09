Следващите 2 дни ще са най-горещите през настоящия топъл цикъл. В сряда и четвъртък дневните температури ще са в интервала 30-35 градуса. Веднага след това ще последва захлаждане.

♦ В сряда облачността ще е динамична с чести разкъсвания, на повече места в източна България. Валежи са малко вероятни. Слънцето ще е щедро и в четвъртък до ранния следобед. Едва по-късно през деня в Западна България се очакват кратки локални валежи от летен тип - временно интензивни, тук-там с гръмотевици. В петък подобни явления ще има на повече места в страната, по-интензивни в централните райони.

♦ Почивните дни ще са преобладаващо слънчеви с временни увеличения на облачността, но с изолирани превалявания в Западна България.

♦ Край морето смущения не се очакват. С нахлуването на студен въздух, температурите ще се понижат. Ще усетим захлаждането в петък, събота и неделя, когато термометрите ще се движат между 25 и 30 градуса.

♦ Ранните прогнози за първия учебен ден са за слънчев понеделник в Централна и Източна България и по-динамични облаци на Запад. Валежи обаче не се очакват. Призори ще е прохладно с температури между 14 и 19 градуса, в топлите часове - от 24 до 29-30 градуса.