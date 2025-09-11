Темата с руските дронове, нарушили въздушното пространство на Полша, беше обект на коментари в парламента. Очаквано разнопосочни бяха реакциите на депутатите в НС.

От ГЕРБ определиха случилото се като "ненужна и непровокирана ескалация от страна на Русия, която може да доведе до ново сериозно напрежение в Европа". Според най-голямата политическа формация НАТО е показала, че системата за въздушна отбрана работи. А реакцията на страната ни трябва да бъде призив за сядане на масата на преговори.

"Съвместните сили на съюзниците успяха да поразят всички цели, които са представлявали заплаха за полската държава. Всякакъв опит от страна на Руската федерация за развитие на конфликта на територията на Европа е риск за България. Надяваме се някога Руската федерация да се съгласи да седне на масата на преговори. Позицията на България, както на повечето страни от Европа и НАТО - е да принудим руснаците да седнат на масата на преговорите", заяви Христо Гаджев, председател на Комисията по отбрана, ГЕРБ.

The Times: Русия тества реакциите на НАТО чрез атаката с дронове в Полша

От ПП-ДБ призоваха Европа да вземе мерки и всички членове на НАТО да следят внимателно ситуацията, включително и България.

"Изключително опасна ситуация, защото малко хора знаят, че България е малко по-заплашена от Полша. Тъй като руски дронове по-лесно могат да достигнат до страната ни. Трябва да спрем да мислим, че този конфликт е далеч от нас и не може да ни достигне", подчерта Ивайло Мирчев, ПП-ДБ.

Различно мнение изразиха единствено "Възраждане", които смятат, че провокацията идва не от Русия, а от Украйна. "Погледнете колко километра е до западната украинска граница! Смятайте. Това е толкова елементарна украинска провокация, че няма накъде", категоричен беше лидерът на партията Костадин Костадинов.

На този фон в парламента отново беше повдигната и темата за побоя в Русе. ПП-ДБ поискаха изслушване във вътрешна комисия, както на министъра на вътрешните работи, така и на главния секретар на МВР, които да дадат подробности.