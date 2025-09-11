Преди три седмици руски дрон-камикадзе тип „Шахед“, наричан „летящ мотопед“ заради характерния си „тракащ” двигател, се отклони в полското въздушно пространство и продължи да лети 90 километра, пише The Times в свой анализ.

В крайна сметка той експлодира в село Осини, едва на 80 километра от столицата Варшава и на 40 километра от офицерската академия на полските военновъздушни сили. Експлозията повреди няколко сгради, въпреки че никой не пострада. Ниско летящият дрон изглежда не е бил засечен от полския военен радар.

Тези нахлувания във въздушното пространство на НАТО вече не са необичайни. Те са засегнали Латвия, Литва, Румъния, Полша и дори Хърватия, на повече от 640 км. от Украйна, често оставайки незабелязани, докато не се приземят.

⇔ Първа реакция на въздушна провокация

В понеделник Полша реши, че ѝ е писнало, пише изданието. Четири руски дрона нарушиха въздушното ѝ пространство в рамките на пет дни, а друг дрон с „маркировки на кирилица“ се разби точно на полската граница с Беларус.

Премиерът Доналд Туск обяви, че всякакви по-нататъшни провокации от този характер ще доведат до „много сериозни последици“, включително „кинетично действие“ - военен жаргон за сваляне на дроновете.

⇔ Стрес тест: Русия проверява рефлексите на НАТО

Вълната от руски дронове, която нахлу в източна Полша в малките часове на сряда сутринта, може да се тълкува като тест на тази доктрина: Не толкова стратегически пресметната атака, колкото експеримент, за да се види дали Полша и НАТО ще реагират.

Реакции след свалените руски дронове в Полша

Точният мащаб на нахлуванията остава неясен, но със сигурност е по-голям от всяко друго военно действие, което Русия е предприела срещу съюзник на НАТО от 2022 г. насам. Украинските военни предполагат, че са участвали около десет дрона, докато полските въоръжени сили казват, че са наблюдавали „няколко десетки“ в граничния район.

Твърде рано е да се каже колко добре НАТО е преминал теста на техническо ниво; все още не знаем колко от дроновете са били открити и елиминирани.

На политическо ниво обаче реакцията беше бърза и решителна, като Полша разположи изтребители, ракети и системи за електронна война в безпогрешна демонстрация на сила, а НАТО мобилизира самолети за подкрепа от Съединените щати, Италия и Холандия.

⇔ Време за хладнокръвна преценка: Позоваване на „член 4” и засилване на противовъздушната отбрана

Сутринта след последната канонада е време за хладнокръвна преценка. Полша се позова на ”член 4” от договора на НАТО, а това ще предизвика консултации в целия алианс относно бързи мерки за укрепване на противовъздушната отбрана на източния фланг, като същевременно ще се въздържи от по-драматичната клауза за взаимна отбрана по „член 5”.

Полша свали руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство

В средносрочен план инцидентът ще подчертае неотложността на увеличаването на инвестициите в системи за противовъздушна отбрана и радари, както и ще накара Пентагона да се замисли в своя „преглед на позицията“ за това къде да са разположени американските сили.

Случилото се в Полша, „образцов съюзник“ на САЩ със силни връзки с Белия дом, която се бори да унищожи руски дронове в собственото си въздушно пространство, едва ли ще засили позициите на онези във Вашингтон, които искат да размият американските гаранции за сигурност за Европа, подчертава The Times.

А ето и справка на "Ройтерс" какво представляват член 4 и член 5 от Договора за НАТО

Какво гласи член 4?

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основният политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.

От създаването на НАТО през 1949 г. член 4 е бил приложен седем пъти, като последният път е през февруари 2022 г., когато България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия поискаха консултации след руската инвазия в Украйна.

Какво представлява член 5?

Ако се установи, че Русия е нападнала територията на държава членка, фокусът ще се премести към член 5, който е крайъгълният камък на учредителния договор на НАТО.

Алиансът е създаден през 1949 г. с американската армия като мощна опора, основно за да се противопостави на Съветския съюз и неговите сателити от Източния блок по време на Студената война.

Уставът постановява, че "страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка се счита за нападение срещу всички тях". Няма ограничение колко време могат да продължат консултациите и експертите казват, че формулировката е достатъчно гъвкава, за да позволи на всяка държава членка да реши доколко да реагира на въоръжена агресия срещу друга.

