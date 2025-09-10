След като въздушните сили са свалили руски дронове, нарушили многократно въздушното пространство на страната, реакциите на политици от цял свят не закъсняха. Междувременно, Полша поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО, обяви премиерът Доналд Туск, цитиран от ДПА. Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта ѝ или сигурността ѝ е заплашена.

Полша свали руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство

► България

Използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който беше изслушан днес по актуални теми пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

Запрянов определи действията на Русия като провокация и припомни, че въздушното пространство на страните членки е част от общото въздушно пространство на НАТО.

„Това не е директна атака към цели на територията на Полша. Ако имаше такава, това значи активиране на чл. 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии. По никакъв начин това не позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от територията на други държави“, коментира министър Запрянов.

По думите му Румъния също има проблеми с руски дронове в близост до делтата на река Дунав.

„НАТО взема съответните мерки. Мерките са категорични. Ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати. Те ще бъдат сваляни. Това е влошаване на сигурността по отношение на въздушното пространство и полската страна правилно е затворила и летища с цел безопасност на гражданската авиация. Още повече, че когато тези цели влизат неконтролируемо, те не се управляват, не са част от въздушния трафик и може да доведат до нежелани инциденти с гражданските полети“, каза министърът на отбраната.

„Ние остро осъждаме това деяние на руската страна. То е недопустимо от гледна точка на международното право и НАТО си запазва правото да вземе всички мерки“, отбеляза още Запрянов.

На въпрос от журналисти по каква стратегическа причина Русия е използвала въздушното пространство на Полша, министърът отговори: „От опита, който имаме и от начина, по който Русия използва дронове във войната срещу Украйна, използват се различни способи, за да се изненада другата страна. В случая антидрон системите на Украйна са насочени срещу фронтовата линия и срещу очакваните направления, от които ще влита тази техника. В случая използването на чуждо въздушно пространство вероятно се счита като изненада, но това е категорично недопустимо от гледна точка на международното право“.

Министърът увери, че НАТО има достатъчно разположени сили за противовъздушна отбрана и за наблюдение на въздушното пространство, за да бъдат неутрализирани такива цели. „От гледна точка на безопасността, НАТО я гарантирало с военно присъствие на съюзниците на територията на Полша и на други страни“, каза министърът. Запрянов подчерта, че България също наблюдава въздушното си пространство и има готовност за реакция със свои сили и сили на съюзниците.

► Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде „Ройтерс”.

„Днес имаше още една стъпка на ескалация – руско-ирански „Шахеди“ действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Това не бе само един „Шахед“, което би могло да бъде наречено инцидент, а най-малко осем ударни дрона, насочени срещу Полша, написа Зеленски в Х.

Той добави, че това представлява опасен прецедент за Европа и призова съюзниците си да дадат силен отговор.

Навлизането на руски дронове днес в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира безнаказаността на руския президент Владимир Путин, заяви в социалната мрежа Х украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Сибига каза, че нарушаването на полското въздушно пространство показва, че Путин иска да разшири войната.

"Путин просто продължава да ескалира, да разширява войната и да тества Запада", се казва в публикацията на Сибига в Х.

"Тази ситуация показва в крайна сметка, че трябва да бъде взето решение, с което да бъде дадена възможност на средствата за въздушна отбрана на съседните страни да бъдат използвани за прехващането на дронове и ракети в украинското въздушно пространство, включително тези, които се доближават до границите на НАТО".

► Белгия

Снощното нарушаване на полското въздушно пространство припомня за пореден път, че Русия създава заплаха за цяла Европа и за НАТО. Това заяви белгийският министър на външните работи Максим Прево в пост в социалната мрежа Х, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Затова трябва да подсилим НАТО и да подобрим нашата сигурност, особено на източните съюзници, казва той. Твърдо стоим до Полша, само единство и допълнителен натиск над руската военна икономика може да спрат терористичната кампания на Москва, добавя Прево.

► Франция

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че навлизането в полското въздушно пространство на "руски дронове" по време на руска атака в Западна Украйна е "просто неприемливо" и добави, че скоро ще говори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предадоха „Ройтерс” и „Франс прес”.

„Навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство по време на атака, извършена от Русия срещу Украйна, е просто неприемливо. Аз осъждам това най-категорично. Призовавам Русия да сложи край на тази безразсъдна ескалация и повтарям пред полския народ и полското правителство нашата пълна солидарност. Скоро ще разговарям с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Ние няма да правим компромис със сигурността на съюзниците", се казва в пост на Макрон, публикуван в акаунта му в Х на три езика - френски, английски и полски.

► Словакия

Нарушаването на въздушното пространство на Полша от руски дронове през нощта е нещо наистина опасно, заяви президентът на Словакия Петер Пелегрини. Той призова към деескалация на напрежението, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Коментирайки случилото се, той заяви, че Словакия не притежава противовъздушна отбрана. Според него това е хазартна игра, при която на риск е изложена сигурността на страната.

Полските военни свалиха няколко дрона през нощта след серия нарушения на въздушното пространство на страната.

„Бих желал да посоча това, което често повтарям: че Словакия днес е в много опасна позиция, защото не притежава никакви средства за ПВО“, подчерта президентът. Според него, ако подобна ситуация възникне в Словакия, народът ще може да се надява единствено дроновете да не паднат в населено място.

Според Пелегрини отсъствието на ПВО е хазартна игра, при която на риск е изложена сигурността на страната, затова и трябва да се направи всичко възможно Словакия да придобие подобни системи. Той каза, че възникналата ситуация в Полша е сериозно напомняне и предупреждение към Словакия в тази насока.

В момента Пелегрини няма информация за риск от целенасочени атаки по Словакия. Той обаче е обезпокоен, че технически грешки могат да доведат до това дронове или ракети, насочени към цели край границите на Словакия, да се отклонят от траекторията си и да поразят незащитен обект.

„Днес Словакия е гола и боса и не може да реагира незабавно, ако нашето въздушно пространство бъде нарушено от дрон, както се случи в Полша“, заяви той.

► Литва

Литовският президент Гитанас Науседа предупреди за нарастваща заплаха от Русия след навлизането на повече от дузина дронове в полското въздушно пространство, съобщи ДПА.

"Русия умишлено разширява агресията си, представлявайки все по-голяма заплаха за Европа", написа той в Х.

"Роякът от дронове над полска територия е още едно доказателство за това, както и заплашителната реторика към източния фланг на НАТО. Светът трябва да спре агресора – да разруши военната му икономика и способността му да унищожава и убива", написа той.

Външният министър Кестутис Будрис изрази подобно мнение в Х: "Повтарящите се безразсъдни нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват пряка заплаха за сигурността на хората и критичната инфраструктура."

Той призова за "незабавно укрепване" на противовъздушната отбрана по границите на страните от западния военен алианс.

"Алиансът трябва да отговори с действия, а не само с опасения", заяви той.

Дронове също многократно са навлизали във въздушното пространство на Литва от началото на руската война срещу Украйна, отбелязва ДПА.

Редактор: Дарина Методиева