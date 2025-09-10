-
След случая с побоя над полицейския началник в Русе – говори адвокатът на един от задържаните
-
Иван Иванов: Дисциплината, фокусът и трудолюбието те правят по-добър
-
Спортни новини (09.09.2025 - късна)
-
Юлия Андонова: Сарафов даде ясна позиция, че домашното насилие е неприемливо
-
"За един чист живот": Близките последни разбират, че любимите им хора са зависими
-
18 години без медал на световно първенство по лека атлетика
Четири летища бяха затворени, жителите на три области получиха предупреждение да останат по домовете си
Полските въздушни сили са свалили руски дронове, нарушили многократно въздушното пространство на страната. Това заявиха премиерът Доналд Туск и Военното командване на Полша.
Четири полски летища са затворени, а жителите на три области са били предупредени да останат по домовете си, докато не бъдат локализирани свалените дронове при операцията, в която са участвали и съюзнически изтребители.
Полша вдигна изтребители заради последната руска атака срещу Украйна
Първоначалният сигнал за позицията на руските бойни дронове е бил подаден от украинските военновъздушни сили. Това е първият случай, в който членка на НАТО се намесва директно срещу руски активи от началото на войната в Украйна през 2022 година.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни