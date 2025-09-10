Полските въздушни сили са свалили руски дронове, нарушили многократно въздушното пространство на страната. Това заявиха премиерът Доналд Туск и Военното командване на Полша.

Четири полски летища са затворени, а жителите на три области са били предупредени да останат по домовете си, докато не бъдат локализирани свалените дронове при операцията, в която са участвали и съюзнически изтребители.

Първоначалният сигнал за позицията на руските бойни дронове е бил подаден от украинските военновъздушни сили. Това е първият случай, в който членка на НАТО се намесва директно срещу руски активи от началото на войната в Украйна през 2022 година.

Редактор: Мария Барабашка