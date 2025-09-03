Полша изпрати изтребители и постави системите си за противовъздушна отбрана в готовност, след като Русия започна масиран въздушен удар срещу Украйна в ранните часове на 3 септември.

Оперативното командване на въоръжените сили на Полша заяви, че „са предприети всички необходими процедури“ за гарантиране на безопасността на въздушното пространство.

Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 120 руски дрона тази нощ

„Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, допълниха от командването.

По информация на властите полските и съюзническите самолети са били активирани рано в сряда, а мерки за сигурност са предприети в районите близо до украинската граница. Състоянието на тревога беше в сила до около 8:00 ч. сутринта, когато заплахата от руски удари по украинските региони, граничещи с Полша, намаля.

По време на атаката не са регистрирани нарушения на полското въздушно пространство.

„Благодарим на НАТО и на Въздушно-космическите сили на Кралство Нидерландия за подкрепата“, заявиха от Оперативното командване, като уточниха, че нидерландски изтребители F-35 са участвали в охраната на небето.

Русия нанесе нова вълна от ракетни и дронови удари срещу Украйна през нощта срещу 3 септември, като бяха засегнати различни региони на страната.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 430 от 502 дрона и 21 от 24 ракети, изстреляни от Русия. Три ракети и 69 дрона са достигнали целите си на 14 места, а отломки са паднали на още 14 локации.

Редактор: Мария Барабашка