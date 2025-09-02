Украинската противовъздушна отбрана е свалила 120 от 150 руски дрона тази нощ. Това предаде украинската новинарска агенция „Укринформ”, позовавайки се на изявление в Telegram на военновъздушните сили на Украйна. От 19.00 ч. вчера руските сили са пуснали 150 дрона „Шахед”, както и няколко примамки.

Въздушните атаки са отблъснати от подразделения на украинските войски за радиоелектронна борба и с дронове, както и от мобилни огневи групи на силите за противовъздушна отбрана на Украйна.

По-рано „Укринформ” съобщи, че в град Била Церква е избухнал пожар вследствие на руска атака. Един човек е убит и още няколко са ранени.

