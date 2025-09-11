Какво да сложим в кутията за обяд? Как да разпознаем дали детето е гладно или яде от скука? Колко вода е добре да пият учениците? Вредно ли е да се яде десерт? Това са малка част от въпросите, чийто отговори се откриват в безплатния онлайн наръчник „Как да направим ученическата кутия за храна неустоима за децата?“. Съвместният проект на Kaufland България и Българската педиатрична асоциация (БПА) е насочен към родители на деца между 1 и 7 клас и цели да предложи лесни стъпки за разнообразно и пълноценно хранене.

„Наръчникът е естествено продължение на кампанията ни „Значението на добрата храна“, която стартирахме заедно с БПА в началото на лятото. Тогава бяха представени данни, които нареждат българските деца на челните места в класациите по затлъстяване. С тази онлайн книжка искаме да помогнем на всички родители както да повишат познанията си за детското хранене, така и да обогатят менюто на децата с лесни и достъпни идеи за ученическата кутия за обяд“, коментира Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративна социална отговорност“ в Kaufland България.

„Всички родители искаме най-доброто за децата си – да бъдат здрави, енергични, усмихнати и любопитни към света. Част от тази грижа неизменно минава през храната, която ежедневно поставяме в чинията им. Пълноценното хранене е в основата на здравето, растежа и доброто развитие на всяко дете, а изграждането на правилни хранителни навици в детството остава за цял живот“, коментират експертите на БПА.

Наръчникът съдържа практични съвети за балансирано хранене на децата, препоръки за изграждане на правилни хранителни навици, както и лесни и разнообразни идеи и рецепти, които могат да се приготвят у дома и да станат част от храната в ученическата кутия.

Малката книжка за родители може да бъде свалена безплатно от сайта на Kaufland България и има за цел да бъде ежедневно помагало на родителите в стремежа им да осигурят най-доброто за своите деца.

Редактор: Станимира Шикова