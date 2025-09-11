Снимка: iStock
Елена Поптодорова: Светът никога не е бил толкова близо до горещ конфликт след Втората световна война
Напрежение в ЕС: Временно затваряне на част от въздушното пространство на Полша и Латвия (ОБЗОР)
Любомир Кючуков: Франция затъва в дългове, Европа е изправена пред тежки политически и социални предизвикателства
Ахмед Доган обяви нов политически проект
Жители на Аризона се сбогуват с Чарли Кърк: Mемориал пред централата на "Turning Point"
Горещите точки в Европа и убийството на Чарли Кърк – говорят експертите
По предложение на ДПС-Ново начало, Вътрешната комисия прие на първо четене промени в закона за НСО
Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене законови промени, с които се прекратява осигуряването на транспорт от страна на Националната служба за охрана (НСО) за администрацията на президента.
Предложението е внесено от Калин Стоянов – депутат от "ДПС-Ново начало". Аргументът му е, че тази практика представлява "ненужна привилегия", която не е предоставена нито на администрацията на Народното събрание, нито на Министерския съвет.
Президентът издаде указ за преназначаване на началника на НСО
Повод за законодателната инициатива е придвижването на президентски кортеж във Варна на 10 август. Стоянов посочи, че и до момента няма яснота кои лица са били охранявани, въпреки отправени официални запитвания.Редактор: Петър Иванов
