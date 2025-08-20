Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на Националната служба за охрана.

Това става на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана.

По-рано днес Министерският съвет предложи генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен за началник на Национална служба охрана. Това намерение обяви премиерът Росен Желязков още в началото на днешното правителствено заседание. И уточни, че това е част от предвидената в закона процедура.

Правителството ще даде съгласие за преназначаване на началника на НСО

Той каза, че МС ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ.

Генерал-майор Тонев е назначен за заместник-началник на Националната служба за охрана през 2016 г.

От 31 юли 2020 г. временно изпълнява длъжността началник на НСО. На 21 август 2020 г. е назначен за началник на службата и удостоен с висше военно звание бригаден генерал. На 27 август 2024 г. е удостоен с висше офицерско звание генерал-майор.

