Днес внесох предложение за преназначаване на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО за нов период. Такова съгласие е изискано от президента. МС ще изпълни този ангажимент, защото трябва да си партнираме с останалите институции по конституционните си задължения. Съгласувателните ни писма месеци наред не получават отговор от Президентството за назначения в службите. Парламентът трябва да се произнесе по въпроса дали липсата на титуляри на различните позиции ще се превърне в правило. Това заяви преди началото на редовното заседание на Министерския съвет премиерът Росен Желязков.

Безводието за питейно-битови нужди в Плевен

"Възложена е процедура за изграждането на пречиствателна станция, ВЕЦ и довеждащ водопровод на язовир Черни Осъм. Правителството подкрепя преструктурирането за изграждането на ВиК инфраструктура. Предвид огромните загуби по системата, липсата на валежи и използването на питейна вода за непитейни цели, ще вложим административен и финансов ресурс за преодоляване на проблемите. Ще започне проектиране на проблемните участъци и търсене на нови водоизточници. Ще бъде свикан кризисен щаб и експерти ще участват в работата на терен", съобщи премиерът.

За трагедията в Несебър, при която дете загина след падане от парашут

"Случилото се не може да ни остави равнодушни. Публичните власти трябва да предприемат мерки. Човешката дейност не може да бъде изцяло покрита от регулаторни режими. Някои дейности изискват по-голям самоконтрол, но при високорискови такива, които се предлагат като търговска дейност, държавата трябва да упражни начална превенция за безопасността, както и последващ контрол. Ще бъде създадена нова нормативна регулация на такъв тип дейности. Ангажиментът не е само на търговеца на адрелино-атракционната дейност и на родителите и настойниците, а на всички. Сезонът е в разгара си, затова са нужни спешни предложения и анализ на ниво закон", коментира още министър-председателят.

