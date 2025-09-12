Инцидент или провокация е навлизането на голям брой руски дронове във въздушното пространство на Полша коментираха бившите министри на отбраната Ангел Найденов и проф.Тодор Тагарев в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Днес ще се проведе извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод инцидента, с начален час 22:00 българско време. От Вършава поискаха да се задейства чл. 4 от Договора за НАТО.

Има ли България готовност да сваля чужди дронове?

Проф. Тодор Тагарев подчерта, че това не може да се нарече инцидент. „Моето мнение е, че не е инцидент. Това е преднамерена добре премислена провокация от руска страна, която цели да тества готовността на Полша и на НАТО да реагира на по-масово нахлуване във въздушното пространство на Полша, макар че масово в сравнение с Украйна – това не е. То е масово в сравнение със случаите, които наистина могат да се класифицират като инциденти с по един-два дрона. От друга страна, се цели психологическо въздействие за подкрепата, която указва Полша на Украйна”, заяви проф. Тагарев.

По думите на Ангел Найденов проникването в полското въздушно пространство е безпрецедентно.„Това наистина е безпрецедентно проникване във въздушното пространство на Полша и от там на Съюзното въздушно пространство. И второ заради броя, заради времето, заради разсъжденията в посока на тестването, не само на системата и готовността, но и на времето за реакция и на възможностите за сваляне на въздушни цели. От друга страна, очевидно, че Полша приема това като заплаха, защото именно с оглед на заплахата за сигурността на страната, бяха свикани консултациите по член 4”, коментира Найденов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Петър Иванов