Кабинетът изглежда все по-сплотен след вотовете на недоверие. Това коментира в ефира на “Денят на живо” по NOVA News политологът Цветанка Андреева. По думите й това е ролята на опозицията - непрекъснато да тества сплотеността на коалицията.

“Други години сме броели гласове, било е на ръба, а сега кабинетът изглежда все по-сплотен. Тези вотове действат, за да го държат в кондиция”, обясни Андреева.

Според нея не може да се каже, че опозицията девалвира, защото вотът на недоверие е основен неин инструмент. “Но фактът, че той е предварително предопределен и няма никаква интрига спрямо неговото негласуване и неминаване в зала го кара да изглежда безсмислен”.

“Що се отнася до същината на вота, това са теми, които наистина интересуват ПП-ДБ, но ми се струва, че тази реторика е доста остаряла - да се говори непрекъснато за тази “завладяна държава”, която е приета в еврозоната. В момента основна грижа на властта не е опозицията. Тя е толкова слаба, че дори става опасна за функционирането на демокрацията от гледна точка на целостта на кабинета”, смята политологът.

Според нея властта се заминава със своите приоритети - приемането и преходът от лев към евро. “Властта взаимодейства с обществото, а не толкова с опозицията. Говоря за Министерския съвет, а не толкова за парламентарния дебат”.

Политизирането на случая с пребития полицейски шеф

“Сблъсъкът в Русе го определям много повече като културно разделение в обществото, а не толкова като политически избор чия страна да вземеш.

Всеки опит един обществен конфликт да бъде прочетен през политическо разделение не прави опозицията силна. Не може да кажем за конфликта в Русе, че децата, участвали в това престъпление, са на ПП-ДБ, а полицията е на управляващите. Това е смешно. Не са изяснени фактите, но случаят се политизира до такава степен, че опозицията се възползва от това”, каза Андреева.

Според нея това ще изиграе лоша шега и вече го прави. ”Обществото реагира на това, че има посегателство срещу институциите, които гарантират вътрешния ред. Опозицията смята, че е разклатен, а всъщност тук се удря по имиджа на институциите. От друга страна тези деца представляват нацията. Това са децата на обществото. То също носи отговорност, защото в крайна сметка то така е възпитало рожбите си, че да нямат респект”.

“Случаят става особено значим с това, че има телесна повреда - говорим за бъбрек, за шеф на полиция. Това е много жесток побой, но той се установява часове по-късно”, коментира Андреева.

“Има министерство и главен секретар, който трябва да провери как е действала системата. Политическата отговорност е на министъра, но не смятам, че има причина Митов да подава оставка. Той не може да носи политическа вина, ако от страна на МВР има някакви погрешно направени ходове. От друга страна вината е по-скоро морална и социокултурна, отколкото чисто политическа”, смята тя.

“Видяхме подобен случай и във Варна със смъртта на един млад човек. Но много трябва да се внимава, когато се заиграва с политически прочит на един обществен конфликт”, обясни политологът.

Според нея политиците не правят разлика между социално и политическо и всеки опит да трансформират пожар, липса на вода или агресия на млади хора в политически проблем, всъщност радикализира част от обществото. “Това не води до повишаване качеството на дебата. Това вкопава разрива между политическия елит и общество”.

По думите на Андреева дебатът между свободата и сигурността е много стар в демократичните общества. “Това е дебат, който се води включително и в една Франция, в която виждаме как полицията се държи спрямо протестиращи. Ние имаме тежко наследство от комунизма, свързано с отношение към полицията като силно репресивен апарат. Но всъщност ролята на гражданското общество е да гледа на полицията и да я контролира така, че да се възприеме като институция, която гарантира обществения договор между хората и властта в рамките на една държава. Няма нищо, че се дебатира. Това е кръвта на демокрацията и обществата”, смята тя.

Предстои ли серия на вотове на недоверие?

Политологът е на мнение, че ни очаква есен, изпълнена с вотове на недоверие. “Те бяха предизвестени донякъде, не мисля, че властта се изненадва. Всяка една тема ще се използва, за да се удря властта, защото опозицията е безсилна като управленска алтернатива. В момента, в който тя започне да се обединява, започват да страдат отделните й електорални тела”.

“Този вот обединява ДСБ с Доган, което през годините беше невъзможно да видим. Обединява и ПП с този, който й нанесе много тежък и сериозен удар - Радостин Василев. Подобен тип отношения се явяват като тежки колаборации на деня, а не толкова като стратегическо обединение на отделни партии, които са готови да предложат алтернативно на това обединение. Те само заздравяват, само вдигат цената на ДПС-Ново начало, защото в това условие на вотове на недоверие всъщност подкрепата на ДПС е изключително решаваща”, смята Андреева.

“От една страна ДПС осигурява прозападната ориентация на държавата, защото гарантира с подкрепата за кабинета си този плавен преход лев-евро, докато привържениците на еврото в лицето на ПП-ДБ са на улицата. От друга страна в реториката на Делян Пеевски е, че трябва държавата да е смислена, здрава, да работи за хората. Подкрепяйки правителството, той гарантира, че няма да изпаднем в условията на предсрочни избори и да се върнем в спиралата на политическата криза”, обясни тя.

По думите й не е сигурно колко дълго ще продължи подкрепата му. “Той дава заявки за властта, но те са по-скоро след едни следващи избори, защото видяхме сутрешна социология, която дава на ДПС електорален растеж. Това прави невъзможно при едни следващи избори ДПС отново да попадне под ударите, че купува гласове. Тези ходове на опозицията вдигат цената на ДПС-Ново начало и тяхното стратегическо поведение”.

Андреева не смята, че Ахмед Доган ще може да изплува след тежкия удар, който получи. “Много е трудно да се съживи една кариера на личност, която толкова време е била в политиката. Няма никакви индикации, че може да образува някаква подкрепа, която да го вкара в парламента. Чисто политически той загуби електората си. В крайна сметка виждаме как ДПС под ръководството на Пеевски се консолидира и става все по-силна. Нарастването на гласовете им показва и завръщането на хората, които са били около Доган. Не ми се струва възможно Доган да бъде реанимиран и да влезе в активната политика”, коментира политологът.

Тя отхвърли възможността да има предсрочни избори. “Струва ми се важно този кабинет да бъде на власт до президентските избори. След това могат да се получат размествения и в едната, и в другата посока”, заключи Андреева.

