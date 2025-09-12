-
Диана Дамянова и Георги Куртев коментират актуалната политическа обстановка
В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS пиар експертите Диана Дамянова и Георги Куртев коментираха предстоящия вот на недоверие срещу правителството, който се очаква да бъде внесен още днес. Основен мотив за вота е понятието „завладяна държава”, но анализаторите са скептични относно ефекта му върху реалната политическа обстановка.
„Вотът няма да доведе до промяна в политическата реалност”, заяви Дамянова, като подчерта, че ефектът ще зависи от това доколко ясно и убедително ще бъдат представени мотивите от страна на демократичната опозиция. Тя отправи критика към използването на абстрактни и клиширани термини, като „завладяна държава“, които според нея могат да разводнят посланието към обществото.
Петият вот на недоверие: Ще успее ли да свали правителството и какви са целите на опозицията
Георги Куртев от своя страна заяви, че опозицията подценява значението на вота на недоверие, използвайки го все по-често като процедурен инструмент. „Последните вотове се използват като процедурни хватки за губене на време, което много девалвира тази концепция на тази опозиция. Което е едно от най-силните оръжия, които тя може да има в една парламентарна демокрация”, коментира Куртев.
Гледайте целия разговор във видеото.Редактор: Петър Иванов
