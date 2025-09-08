Ясни са мотивите за петия вот на недоверие, обявиха от ПП-ДБ. Очаква се той да бъде внесен съвсем скоро. Каква е неговата цел и дали ще свали правителството коментираха в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS политологът доц. Стойчо Стойчев и медийният експерт доц. Георги Лозанов.

“Надали петият вот на недоверие ще успее да свали правителството, каквато би трябвало да бъде автентичната му цел, но може да зададе тон за по-различен опозиционен образ на ПП-ДБ. Като че ли те имат някаква нужда от препотвърждаване на своята идентичност. Първо, като опозиционна алтернатива и второ, като на алтернатива на другата опозиция, която до този момент внасяше вотове на недоверие”, коментира доц. Стойчев.

“Ясно е, че има два вида опозиция в страната в момента. Едната е групата на “Възраждане”, “Величие” и МЕЧ, а другата е ПП-ДБ, която иска просто да се отличи, да придобие някакъв вид самостоятелност, характер и то по теми, които отдавна експлоатира”, допълни той.

По думите на доц. Стойчев това са темите с върховенството на правото, на законността, на завладяната държава, доколкото това е съотносима категория за нашата страна. “Понятието е разработено в Латинска Америка и носи по-специфичен смисъл, защото там има картели и мафии”, обясни политологът.

Според доц. Лозанов внасянето на вота е естествена реакция, защото ПП-ДБ фактически са представители на демократичната десница сред българското общество. А тя изявила своите политически очаквания още на протестите през 2020 година. “Те бяха срещу един модел на управление, който свързваме с Бойко Борисов и Делян Пеевски”.

По думите му сега положението е същото. “Този модел продължава да функционира по някакъв начин и даже се утвърди с по-голяма сила. ПП-ДБ през тези години се опитаха по различни начини да се борят с него, но тази борба очевидно не даде резултат и сега става въпрос за друго. Свързано е с идентичност, с това да е ясно, че те не подкрепят този модел и не искат да имат нищо общо с него”, коментира той.

“В България властта е изпълнителната. Неслучайно се казва, че България се е превърнала в премиерска държава и така е било и назад в годините. Сега образът на премиера е сложен. Той е троен - отпред има официална фигура, избран премиер с европейско лице, зад него стои неговият партиен лидер, който е партийният премиер - човекът, в който е партийната власт. Отзад има премиер в сянка, който е Делян Пеевски. Той от време на време излиза и казва: “Аз ще позволя това, аз няма да позволя това”. Те функционират в една такава сложна тройна образна система и фактически това създава отношението за налагането на модела, срещу който започнаха протестите”, обясни доц. Лозанов.

Медийният експерт коментира, че вотът е една реакция на това, че ПП-ДБ продължава да бъде опозиция на този модел.

Редактор: Ивайла Митева