Дикатурите имат много форми. Ние не сме в севернокорейска или съветска, но меките диктатури не са по-малко лоши. Има много белези, че това управление е параван за завладяването на държавата. Прокуратурата удря избирателно опозиционни политици. Със свалени имунитети, по арестите са кметове и зам.-кметове сме само от опозицията. Друга индикация е вдигането на заплатите на силовите структури – МВР, ДАНС – за да се укрепи инструментариума, с който държавата може да удържа властта. Това каза съпредседателят на „Демократична България” Божидар Божанов в „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Той посочи, че протестът е една от формите на съпротива. И допълни, че един от въпросите, с който са били ангажирани през лятото, е за държавните имоти с отпаднала необходимост.

Божанов каза, че през лятото от ДБ са работели, независимо от твърденията на критиците.

Той заяви, че ПП-ДБ нямат колаборация с „Възраждане , но тази на партията на Костадин Костадинов с ГЕРБ „е доста видима, ако се вгледа човек”.

Мястото на Румен Радев в политиката

Политикът смята, че президентът е влязъл в ролята на разделител на нацията. Той каза, че няма как да има съюзяване на ДБ с Румен Радев.

Вот на недоверие

Божанов каза, че причините за вота на недоверие са критиките, че кабинетът е параван за действията на Делян Пеевски.

По негови думи случаят с ДАНС е една от причините. Той обясни, че Деньо Денев, който е номинацията на МС за председател на ДАНС, е саботирал машинното гласуване на местните избори.

Съпредседателят на ДБ каза, че разговорите за вота на недоверие с МЕЧ са започнали още през лятото.

Избор на нов ВСС

Божидар Божанов каза, че за ПП-ДБ е важно да има избор на нов Висш съдебен съвет. Той посочи, че старият състав на ВСС е нелегитимен, защото е с изтекъл мандат.

Оставката на Атанас Зафиров

Божанов каза, че от ПП-ДБ настояват за оставката на Атанас Зафиров. Той разкритикува визитата на вицепремиера в Китай.

Повече от разговора гледайте във видеото.