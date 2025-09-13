"Грешката в Русе е, че МВР избърза с коментара. Можеше само да изкаже съпричастност. И когато имаме всички факти и обстоятелства- да говори. Но понеже сутринта говори областният управител, после кметът... И всеки разказа своята версия. В това намирам първоначалната грешка."Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда регионална академия на Младежката организация на партията, предаде DarikNews .

„Сутринта говори областният управител, после говори кметът и всеки разказва по някаква версия - в това намирам първоначалната им грешка. Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-годишни младежи да го бият - върху това също трябва да разсъждава МВР“, коментира той.

Борисов осъди публикация на депутата Любен Дилов. „Прочетоха ми какво е написал Любен Дилов. Той има много остър, сатиричен и хаплив език, но много пъти ни е радвал и учудвал с постовете си. Той е и много умен, но този пост, който е пуснал, аз го осъждам. И се надявам той да не го мисли“, категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

Борисов беше категоричен – внесеният вот от ППДБ изключва възможността за подкрепа от ГЕРБ на общ кандидат на президентските избори.



Борисов припомни, че е обещал четири годишен мандат на партньорите си а и смята, че е изключително важно правителството да остане стабилно, заради тежката международна ситуация, като визира свалените дронове в Полша.

В ГЕРБ аз съм началникът - това е ясно. Когато говорим с правителството, то си има премиер Желязков и той си е негов началник.

По думите му темелите на управлението на една държава са местната власт. „Казват, че водата се краде - тя не се краде. На практика, изтичайки, водата я няма“, коментира Борисов темата с безводието в страната.

