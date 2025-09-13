Възможно ли е петият вот на недоверие да разклати управляващата коалиция? Темата коментира директорът на направление „Електорални нагласи и прогнози“ в „Галъп Интернешънъл Болкан” проф. Михаил Константинов в предаването „Офанзива” по NOVA NEWS. Създалата се ситуация Константинов определи като „загуба на парламентарно време”.

„На теория е възможно нещо да се случи, но не вярвам да стане на практика. Няма как да предприемаш едни и същи дела, а да очакваш да се случи нещо различно – в сегашния момент всички тези усилия са безплодни”, каза още проф. Константинов. По думите му, на фона на общественото недоволство у нас и на предстоящото влизане на страната ни в еврозоната, формиралите се протести и демонстрации не биха довели до по-тежко напрежение в страната.

„Влизането на страната ни в еврозоната няма да бъде свързано с чак такива формални опасности, най-малко, защото поради някои причини може да се приеме, че България вече е вътре, и то от доста време. При състоянието ни на валутен борд, дори и сега да има един срив на еврото, то пак би било проблем за нас”, каза още той. Според него политическа стратегия на силно и грубо говорене не би донесла исканите от политическите сили резултати.

„Без значение как ще го броим, до следващите президентски избори има още повече от година. Такава стратегия не е успешна, най-вече, защото ясно решение още не е взето в президентството. Но също е и късно за излизане на сцената, така да кажем, с нов проект, и то преди тези избори”, обясни проф. Константинов. По думите му, най-вероятно е участието на сили от център и център дясно в следващи избори.

„Около една трета от вота е това – център и център – дясно, със сърцевина ГЕРБ. Има разбира се и проруски сили, както и така наречената „градска десница”, но вероятно на терена няма да има други представители”, каза още той и допълни, че в момента във властта се наблюдава естествен съюз между някои групи, като обаче е редно и тези сили да мобилизират електората си.

„Това, което виждаме сега с ГЕРБ и „ДПС-Ново Начало” е един естествен съюз и не виждам причина той да бъде нарушен. Възможно е обаче на избори да влязат със свой кандидат, а впоследствие да подкрепят десния кандидат”, посочи още анализаторът.

„Има и друго – борбата за ГЕРБ в момента е 1:2 – тоест те губят в битката за президент. Няма как да спечелиш битката, като казваш на избирателите си, че ще загубят”, каза още Константинов. В допълнение той посочи, че за да е успешен вотът, той не бива да бъде политизиран.

По отношение на политическите процеси в Западна Европа, проф. Михаил Константинов изрази мнение, че страни като Франция е добре да бъдат внимателни в действията си – икономически и политически.

Повече по темата вижте във видеото.