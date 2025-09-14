Снимка: Стопкадър
Младите таланти станаха шампиони по водороден автомоделизъм в Германия
Първият учебен звънец винаги носи вълнение – но и стрес. За някои деца той е начало на дълъг път, изпълнен с тревоги и въпроси. Но за други – същият този път води до световни върхове. Български ученици станаха шампиони по водороден автомоделизъм в Германия и показаха, че с търпение и подкрепа – класната стая може да е стартова линия към бъдещето.
Учениците построиха автомобил от водород и се класираха на финала, а дори го спечелиха сред 24 други държави.
„ Ние имахме много обиколки и бяхме направили изчисления спрямо другия отбор, който беше нашият главен конкурент. Доста трудно ще ни мине и изчисленията ни бяха правилни”, разказа пилотът Константин Гнаков.
Пътят им обаче не е бил лек. От първия детайл до финалната обиколка – всичко е било изпитание.
„Едно от най-големите ни предизвикателства беше да направим чисто наша кола – не можем просто да купим една, трябва да започнеш да търсиш в сайтове, да се допитваш, само и само да имаш шанс срещу отбори, които са се занимавали много преди теб”, поясни пилотът.
Четвърти в света: Българският отбор по информатика се завърна от световната олимпиада
Той сподели, че това е било голямо предизвикателство, но все пак усилията им са показали желания резултат.
А зад формули и безсънни нощи стои приятелство и първа любов.
„Понякога ми идва в повече, но със сигурност количките допринасят. Като го виждам как работим заедно с тази кола и как влага толкова много мисъл и старание, виждам, че наистина е добър човек. Справя се с нещата, които го интересуват”, сподели дизайнерът Даниела Петрова.
Оттук нататък предстоят нови състезания, нови класове и още по-сериозна конкуренция. За да продължат да се развиват, младите шампиони търсят нови спонсори и партньори, които да повярват в тяхната мечта
„Няма да е лесно. Работата, която сме вложили всички останали механици и пилоти,трябва да бъде удвоена, утроена и още много. Борим за първо място както тази година, така и всяка друга”, категоричен е механикът Христо Тодоров.
Дори за световни шампиони първият учебен ден носи вълнение. Но те вече знаят как да се справят със стреса.
„Точно справянето със стреса е едно от най-важните неща, които научих тук, защото навсякъде трябва да се работи под напрежение, особено по време на самите Не се срахувайте, мечтайте действайте и творете”, посъветва механикът Варвара Мохова.
Но как всеки ученик може да превърне напрежението от първия учебен ден в увереност и мотивация? Попитахме училищния психолог Евгени Братков.
„За мен най-важни са три неща: рутина, разговори и разбиране. Да направят предвидим режим – по-ранно лягане, по-ранно ставане, време за училище и забавления. Разговорите за училище трябва да са позитивни – не само за домашните и ранното ставане, но и за приятелствата, новите запознанства. Така децата се адаптират по-лесно и проявяват желание да ходят на училище”, обясни той.
Стресът и вълнението са част от живота – независимо дали си на първия учебен ден или на световно състезание. Младите шампиони вече знаят как да го превръщат в сила.
Показваме ви и автомобила от водород.С едно дистанционно се случва цялата магия. Можем да ускоряваме и спираме, а с гумата завиваме – тя всъщност е воланът. Отстрани имаме настройка с колко процента да се движи колата, защото се състезаваме за издръжливост, а не за скорост. Важно е движението да е постоянно и икономично – за да се натрупват още победа.
Всеки успех е плод на отдаденост, приятелство и дисциплина.
„Най- ценният урок, който децата получиха, е това да не се отказват въпреки трудностите, които се изправиха пред тях, които не бяха малко. Успяха с постоянство да станат истински шампиони”, каза менторът им.
Повече гледайте във видеото.
