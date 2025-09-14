Еър бадминтон е нов вариант на популярния спорт, който е предвиден за игра на плажа. По този начин играта става достъпна за всеки човек, по всяко време. Спортът е динамичен и вълнуващ, а страната ни може да се похвали и с медали. Нашите представители – Мирослав Петров и Димитрина Попстойкова носят на България участие на европейско първенство.

А какво представлява еър бадминтон – вижте във видеото.

