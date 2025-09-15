На прага на новата учебна година – след лятната ваканция за децата ремонтирани са корпусите на над 1500 училища, като при 250 строителните дейности продължават. Повече от 716 000 деца ще влязат именно в тези класни стаи, а 55 000 от тях ще прекрачат училищния праг за пръв път – като първокласници.

Как протича подготовката на един първокласник за старта на учебната година

Едно от учебните заведения, които продължават ремонтите си дейности, е 73. СУ „Владислав Граматик” в столицата. „Радва ме отношението на хората – поздравяваме се за днешния ден, което и много добре отразява емоцията – като в един истински празничен ден. Подготвяхме се за началото на учебната година с голям трепет”, каза в предаването „Твоят ден ” на NOVA NEWS директорът на учебното заведение Иван Петков.

Петков обясни, че към момента ремонтните дейности на територията на учебното заведение продължават. „Ще бъде отстранена сградата на баскетболното игрище, а не както беше традиционно досега. Тези дейности обаче няма да попречат на започването на учебната година и на учебния процес на децата”, посочи Петков. В училището ще се обучават малко над 100 нови ученика от тази година.

"Училището ни е голямо - обучават се малко над 1 300 деца от всички класове. Общността ни е сплотена. Вероятно ще има известен дискомфорт - и за деца и учители, и за работниците, докато тече учебен процес и строителна работа, но не смятам, че ще окаже влизяние на учебните часове", каза още Иван Петков.

Честит първи учебен ден! Над 716 000 ученици влизат в класните стаи

В Пловдив вече са напълно обновени осем училища, а в още три ремонтите ще продължат и след 15 септември, без това да възпрепятства учебния процес.

Сред тези, които започват учебната година без монтажни дейности са децата в начално училище „Райна Княгиня“, както и основните училища „Димитър Талев“ и „Яне Сандански“. Там са изградени нова сграда и спортна база.

"Подменени са дограмата, пода, тавана, покривът, санитарните помещения, така че са създадени прекрасни условия за обучение на нашите деца", обясни директорът на НУ „Райна Княгиня“ Димитър Стаматов.

В Начално училище „Св. Климент Охридски“ новата пристройка ще позволи преминаване към едносменен режим. При детските градини в града са завършени четири проекта, а в други три строителството продължава.

"Нашата мисия е до края на 2027 г. масово да има такива ремонти, да бъде обновена на 95-97% от образователната инфраструктура, когато говорим за училища и детски градини. В същото време ще продължаваме и строителството на новите, както и с проектирането на големите проекти", посочи Владимир Темелков, заместник-кмет на Пловдив, „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“.

Репортер: Рая Ваташка

Редактор: Цветисиана Костова